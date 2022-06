Drukproblemen en verkleurd leidingwater

Roeselare Acht maanden effectief voor man (36) die hakbijl in rug van liefdesri­vaal plant: Zijn stoppen sloegen door toen het slachtof­fer zei dat hij zijn vriendin wel nog eens zou nemen zoals hij vroeger al had gedaan”

Een 36-jarige man uit Roeselare is veroordeeld tot vijftien maanden met uitstel, waarvan acht maanden effectief omdat hij een hakbijl in de rug van zijn liefdesrivaal had geplant. Het slachtoffer liep een gapende wonde op van zes centimeter.

