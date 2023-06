De ticketverkoop en reservaties ‘100 jaar Le Capitaine & The Soldier’ van start

UITTIP. Fietsen door het Duitse oorlogs­land­schap in de Westhoek

Nu zondag kan je in primeur de nieuwe Marie-Thérèse Claeysfietsroute ontdekken die het Duitse hinterland in Diksmuide, Kortemark, Koekelare en Ichtegem verbindt. Onderweg spot je vier landschapskunstwerken zoals dat aan het Roggeveld in Esen.