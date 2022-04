Canadese minister bezoekt ‘Den Canadien’: “Het is belangrijk om wereldwijd op te komen voor democratie en vrede”

“Wat de voorbije weken is gebeurd in Oekraïne demonstreert nog meer eens hoe breekbaar onze democratie kan zijn. Het is belangrijk om wereldwijd op te komen voor democratie en vrede”, aldus de minister. The Boording Soldier is het Canadese oorlogsmonument in Sint-Juliaan in Langemark-Poelkapelle. Het monument is in de volksmond bekend als ‘Den Canadien’ en is opgedragen aan meer dan 2.000 Canadese soldaten die het leven lieten bij de eerste gasaanval tijdens de Tweede Slag om Ieper in de Eerste Wereldoorlog.