Burgemeester Langemark in zak en as na nieuws over coup in zijn gemeente: “Er worden leugens verspreid, ik ben hier niet goed van”

Het ziet er inderdaad naar uit dat er in gemeente Langemark-Poelkapelle een nieuwe meerderheid en een nieuwe burgemeester aan het roer komt. Nadat gisteren al bekend raakte dat N-VA niet meer verder zou willen wil met coalitiepartner CD&V, komt de ‘nieuwe’ meerderheid nu met een verklaring. “De fracties N-VA, TOPE 8920 en VOORUIT waren aftastende gesprekken aan het houden over de politieke situatie in onze gemeente”, zeggen Dominique Cool (N-VA), Laurent Hoornaert (TOPE 8920) en Jean-Marie Callewaert (Vooruit). “We zijn halfweg de legislatuur die op zijn zachtst gezegd helemaal niet optimaal loopt. Toen we meer dan één maand geleden vernamen dat burgemeester Lieven Vanbelleghem meer dan 3 uur gepoogd heeft om zijn coalitie op te blazen en N-VA uit het bestuur te weren via het dan nog niet in werking getreden nieuwe decreet, was dit meteen de druppel die de emmer deed overlopen. Daarna kwam alles in een stroomversnelling en vonden we elkaar snel. We hebben besloten niet af te wachten tot 2024 maar in het belang van de gemeente de koe meteen bij de horens te vatten om een nieuwe en slagkrachtige meerderheid op de been te brengen.”