Bronzen medaillewinnaar Florian Van Acker terug bij zijn ouders in Langemark: “Ik kijk al uit naar de spelen van Parijs”

Roeselare Mooimakers gaan op toer in strijd tegen zwerfvuil

16:43 Dagelijks gaan de Mooimakers de straat op om de strijd aan te gaan tegen zwerfvuil en sluikstort. “Helaas vermindert het zwerfvuil niet. In tegendeel zelfs”, zegt schepen van netheid Marc Vanwalleghem (CD&V). “Tijdens de coronacrisis wordt er meer gefietst en gewandeld en beland er al snel een papiertje of een blikje in de berm. Ook mondmaskers treffen we meer en meer aan langs de weg. Sensibiliseren blijft dus noodzakelijk.” Daarom gaan de Mooimakers tijdens de maand september op toer door de stad en de deelgemeenten. Elke woensdag en zaterdag zijn ze op een andere locatie te vinden. “Die locaties zijn bepaald door de Mooimakers zelf”, weet milieuambtenaar Martine Lakiere. “Zij weten als de beste waar sensibiliseren broodnodig is.” “We laten er telkens de Mooimakers zelf aan het woord”, pikt Griet Buyse in. “Zij zijn namelijk degene die dagelijks het afval van anderen opruimen wat allesbehalve een leuk karwei is. Zo maken ze duidelijk dat het hoog tijd is om nu eindelijk paal en perk te stellen aan zwerfvuil en sluikstort. Ook maken ze anderen warm om ook hun steentje bij te dragen als Mooimaker.”