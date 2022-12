Brandweer enkele uren in de weer voor geurhinder uit de riolen

Roeselare Vlaamse steun voor multimedia­le belevings­plek rond Adriaen Willaert

Vlaams minister van toerisme Zuhal Demir (N-VA) kent via Toerisme Vlaanderen 18.529.663 euro relancesteun toe aan toeristische projecten rond recreatief en sportief fietsen, bierbelevingen, Vlaamse meesters, natuur en culinaire belevingen. In totaal krijgen 80 toeristische ondernemers een stevige financiële duw in de rug. “Onze ondernemers hebben bijzonder moeilijke jaren achter de rug,” aldus Demir. “Deze financiële ondersteuning moet hen opnieuw zuurstof geven, want ze verdienen dat.” Ook Stad Roeselare krijgt een stukje van de koek. De stad krijgt een subsidie van 83.100 euro voor ‘Beleef Adriaen Willaert’. Dit project zet in op de conceptontwikkeling en inrichting van een fysieke, multimediale belevingsplek rond Vlaamse Meester in de polyfonie Adriaen Willaert. ‘Beleef Adriaen Willaert’ moet zorgen voor een verdere toeristische ontsluiting van het Roeselaarse cultuurhistorisch erfgoed en van een Vlaamse niche met internationale uitstraling.

16:22