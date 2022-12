Junior Techniekacademie: “Je ontdekt dat techniek en technologie overal om je heen is”

Zit je in het derde of vierde leerjaar en woon je in Langemark-Poelkapelle of ga je er naar school? Vind je het leuk om creatief te zijn? Wil je graag experimentjes doen samen met vrienden en vriendinnen? Ben je graag actief met echt gereedschap en materiaal? Dan is de Junior Techniekacademie van Langemark-Poelkapelle iets voor jou. Jongeren kunnen samen met vrienden en vriendinnen in een toffe sfeer heel wat leuke dingen ontwerpen. Info en inschrijven via www.techniekacademie-langemark-poelkapelle.be