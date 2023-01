Bib verkoopt materiaal: “Boeken voor een prikje”

Naar jaarlijkse gewoonte doet de bib van Langemark-Poelkapelle materiaal van de hand. Het gaat om romans, informatieve boeken, strips, dvd’s en tijdschriften voor jong en minder jong. Per boek, stripverhaal of dvd vraagt de bib een spotprijs van 0,50 euro. Voor een jaargang van een tijdschrift is dat 2,50 euro. De verkoop vindt plaats in de polyvalente zaal van OC Den Tap in de Klerkenstraat in Langemark. Op vrijdag is dat tussen 14 uur en 18 uur en op zaterdag tussen 9.30 uur en 16 uur. De toegang is gratis en iedereen is welkom.