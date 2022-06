Bewoner die toilet wil reinigen, bedwelmd door giftige dampen

Het incident speelde zich af in een woning langs de Brugseweg in Langemark-Poelkapelle. “De persoon in kwestie had twee chemische producten bij elkaar gemengd om een toilet schoon te maken”, zegt Kristof Louagie, woordvoerder bij Brandweer Westhoek. “Die producten zorgden voor een reactie waardoor chloorgasdampen ontstonden. Het gevolg was een bedwelmend effect.” Het slachtoffer was er niet al te erg aan toe. “Het is beter om voor dergelijke werkjes de juiste producten te gebruiken, zoals die worden aanbevolen in de gespecialiseerde handel of door de vakman”, zegt Louagie.