Smul steak met frietjes ten voordele van Kloen

Tijdens het fiets- en wandelevenement West-Vlaanderens Mooiste op 19 en 20 augustus kan je je innerlijke zelf versterken ten voordele van het goeie doel. Kloen, de vzw die zich inzet om een lach op het gezicht van zieke kinderen te toveren, organiseert op beide dagen een smulfestijn. Op beide dagen bakken ze in Expo Roeselare van 11.30 tot 14 uur malse steaks en frietjes ten voordele van hun werking. Ook verse groentjes en saus naar keuze is voorzien. Vegetariërs kunnen zich op hun beurt te goed aan een vegetarische burger en voor de kinderen zijn er frikandellen. Per persoon betaal je 18 euro, vegetariërs betalen 15 euro en kinderen 10 euro. Inschrijven dient te gebeuren voor 16 augustus per mail aan info@kloen.be. Ook dien je het juiste bedrag overschrijven op BE59 3850 5634 3626. Vergeet zeker je naam, de datum waarop je gaat eten, de gewenste menu’s en het aantal volwassenen en kinderen te vermelden. Meer op www.kloen.be.