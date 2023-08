B&B van Jelle Wallays en vriendin Vé in ‘Met Vier in Bed’: “We hebben genoten van de week”

Profwielrenner Jelle Wallays (34) en zijn vriendin Vé David (31) zijn volgende week te zien in Met Vier in Bed op VTM. Het koppel, dat sinds september 2019 B&B KOOON runt in Staden, blikt tevreden terug op de opnames. “Eigenlijk was het voor ons een fijne vakantieweek. Al was het wel wat wennen aan de camera’s”, zegt Vé.