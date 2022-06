Bevolking huldigt nieuwe dorpskern in met feestelijke stoet

Roeselare Nieuwe nachtop­vang Het PosThuis zet de deuren open en zoekt vrijwilli­gers

Het PosThuis, de nieuwe nachtopvang voor dak- en thuislozen op de site van RSL Op Post, wordt op maandag 20 juni in gebruik genomen. Op zaterdag 25 juni kunnen alle geïnteresseerden er een kijkje gaan nemen van 10 tot 14 uur. De ingang van Het PosThuis vind je langs de Hugo Verrieststraat. Daarnaast is de nachtopvang ook nog op zoek naar extra vrijwilligers. De vacatures zijn terug te vinden op roeselarevrijwilligt.be. Bovendien is er een infomoment op maandag 13 juni tussen 17 en 20 uur in Het PosThuis.

10 juni