Bestuurster slipt door gladheid en knalt met auto tegen woning: “Precies een bom die ontplofte”

De bestuurster uit Klerken was vrijdagmorgen vroeg vertrokken naar haar werk in Ieper. In de Diksmuidestraat in Langemark - Poelkapelle verloor ze omstreeks 6 uur de controle over haar stuur. “Ze reed nochtans niet snel, maar het wegdek was bijzonder glad”, vertelt haar man die ter plaatse snelde. “Ze passeert hier dagelijks om naar haar werk te gaan. Gelukkig is niemand gewond geraakt.” De vrouw verloor de controle over haar auto in een flauwe bocht naar rechts. De ramde een brievenbus en werd daarna door enkele bloembakken de lucht in gekatapulteerd. Ze kwam zo tegen de gevel van de woning terecht.

De bewoners van de woning schrokken zich kapot. “Het was precies een bom die ontplofte", vertelt de man. “Het is een wonder dat mijn echtgenote niet gewond is geraakt. Ze voelde zich niet lekker en is zich beneden in de sofa gaan leggen in de woonkamer. Gelukkig heeft ze geen raam of iets dergelijk op haar gekregen." De schade aan de gevel is groot, ook twee ramen van de woonkamer zijn gesneuveld. De brandweer kwam ter plaatse om de woning te stutten. Even zag het er naar uit dat de bewoners tijdelijk elders zouden moeten verblijven. “Maar uiteindelijk is het gat voorlopig goed gedicht en kunnen we toch blijven, wat een opluchting is."