Bestuurster (24) als bij wonder amper gewond nadat ze ondersteboven in gracht belandt

Het ongeval gebeurde tussen de rotondes bij Poelkapelle en Madonna, twee dorpen in Langemark-Poelkapelle. De jonge bestuurster week omstreeks 1.30 uur af van haar rijbaan en botste tegen een tractor die in de tegenovergestelde richting reed. Door de botsing ging haar Opel Astra over de kop, scheurde nog een tijdje over de rijbaan en kwam uiteindelijk in de gracht langs de weg terecht. De jonge bestuurster raakte zelf niet uit haar auto. Een buurtbewoner die de klap had gehoord, sneed haar gordel door waardoor ze uit haar verhakkelde auto kon kruipen. Ze raakte als bij wonder amper gewond en werd even opgevangen bij buurtbewoners. Daarna werd ze voor een controle afgevoerd naar het Jan Yperman Ziekenhuis. Ook de tractor liep behoorlijk wat schade op.