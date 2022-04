BELOOFD IS BELOOFD. Nieuwe meerderheid zorgt voor nieuwe school met buitenschoolse kinderopvang, maar voert Aveve-site af

Ieper/Wevelgem In Portugal wonende West-Vla­ming krijgt prijs schrijfwed­strijd Gerard Vermeersch voor handge­schre­ven column ‘Het potlood’

Hans Feys (66) verruilde het jachtig bestaan bij ons om voor een rustiger leven in Portugal. Samen met zijn vrouw woont hij al een tijd tussen Lissabon en Porto, tussen de velden. Hans was onlangs even terug in ons land en ontving een prijs voor zijn met de pen geschreven inzending voor de schrijfwedstrijd Gerard Vermeersch. Met wat geluk, want het kostte de organisatoren nogal wat moeite de winnaar terug te vinden.

