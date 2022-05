Bejaarde man belandt ei zo na met auto in werfput met arbeiders: “Het was springen om niet geraakt te worden”

Langemark-Poelkapelle/HouthulstEnkele arbeiders ontsnapten woensdag aan veel erger bij een ongeval op het gehucht Madonna, in Langemark-Poelkapelle. Een houten paaltje bracht redding, toen een 86-jarige man de controle verloor over zijn stuur. “Onze medewerkers hebben flink wat geluk gehad”, klinkt het.

Roger D. (86), een volksfiguur uit Houthulst, reed woensdagvoormiddag vanuit de Klerkenstraat op het gehucht Madonna de Wolvengrachtstraat in. Maar kennelijk had de man zijn voertuig niet zo goed in de hand. Op camerabeelden uit de buurt is te zien hoe hij met zijn Peugeot 3008 net voor het verlaten van de rotonde een verkeersbord aanrijdt. Dat kwam helemaal schuin te staan. Daarna nam D. zijn bocht naar rechts veel te wijd, kon hij nipt een geparkeerde bestelwagen vermijden maar belandde rechts wel op het voetpad.

Arbeider lichtgewond

De Peugeot 3008 botste tegen een houten paaltje, dat prompt afkraakte. “Een geluk dat het paaltje er stond want door die botsing is zijn voertuig gekanteld”, klinkt het bij een verantwoordelijke van een bedrijf dat enkele meter voorbij het paaltje in een werfput bezig was met nutswerken. “De koers van de auto wijzigde maar één van onze mensen moest toch wegspringen om niet aangereden te worden. Hij raakte niettemin lichtgewond.” Naar verluidt, gebeurde dat toen de arbeider in kwestie in een stekelige haag terechtkwam. De man werd ter plaatse verzorgd maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

Volledig scherm De auto van de 86-jarige man uit Houthulst kantelde, na de botsing tegen een houten paaltje langs de Wolvengrachtstraat op het gehucht Madonna, in Langemark-Poelkapelle. © Hans Verbeke

Beetje groggy

Brandweerlui van de posten Langemark en Houthulst snelden ter plaatse om de 86-jarige automobilist uit zijn benarde situatie te halen. De man zat niet gekneld maar raakte niet uit eigen kracht uit zijn voertuig. Roger D. bleek zo goed als ongedeerd maar was wel een beetje groggy. “Geen idee hoe het ongeval is gebeurd”, zuchtte hij. “Heb ik echt dat houten paaltje aangereden? Hoe is dat in godsnaam mogelijk?” De man kreeg een stoel aangeboden, terwijl brandweerlui en de politie zijn wandelstok en wat andere persoonlijke spullen uit zijn gecrashte wagen haalden. Door het ongeval was de Wolvengrachtstraat ruim een uur plaatselijk afgesloten voor alle verkeer.

Volledig scherm De auto van de 86-jarige man uit Houthulst kantelde, na de botsing tegen een houten paaltje langs de Wolvengrachtstraat op het gehucht Madonna, in Langemark-Poelkapelle. Het paaltje kraakte af (rode cirkel) en werd weggeslingerd. © Hans Verbeke

Volledig scherm De auto van de 86-jarige man uit Houthulst kantelde, na de botsing tegen een houten paaltje langs de Wolvengrachtstraat op het gehucht Madonna, in Langemark-Poelkapelle. Het paaltje kraakte af en werd weggeslingerd, een brandweerman ruimde het nadien op. © Hans Verbeke

Volledig scherm De auto van de 86-jarige man uit Houthulst kantelde, na de botsing tegen een houten paaltje langs de Wolvengrachtstraat op het gehucht Madonna, in Langemark-Poelkapelle. © Hans Verbeke