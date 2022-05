Beeuwsaertmolenfeesten uitgesteld naar voorjaar 2023: “Door storm kunnen wieken niet draaien”

De Beeuwsaertmolen, ook Blauwe Molen genoemd, dateert uit 1635 en ging in 1830 in de vlammen op na een blikseminslag. De molen werd heropgebouwd en gekocht door de familie Beeuwsaert. Ook in WO I werd de molen verwoest en in 1922 opgebouwd met onderdelen van 2 andere molens. Tot in 1959 werkte de Beeuwsaertmolen nog. Nadat hij in 1976 opnieuw werd vernield, nu door een zware storm, wachtte in 2010 een volledige restauratie. Normaal zouden op 15 mei de Beeuwsaertmolenfeesten hebben plaatsgevonden, maar die gaan niet door. Storm Eunice zorgde er voor dat de Beeuwsaertmolen zijn wieken voorlopig niet in bedrijf kan stellen. En zonder draaiende wieken geen feest.