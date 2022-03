Beeldhouwer Jef Dekeyser (81) wint gemeentelijke cultuurprijs 2021: “Als leraar en als kunstenaar inspireerde hij tal van mensen”

Liefde voor de kunst

De eerste winnaar was Georges Vandromme met zijn uitgebreide publicaties rond erfgoed in Langemark-Poelkapelle en in 2020 werd Ignace Thoma gekozen. De nieuwe winnaar is beeldhouwer Jef Dekeyser geworden. Dekeyser trok als jonge snaak naar Gent waar hij aan het Hoger Instituut Sint-Lucas de afdeling beeldhouwkunst volgde. In zijn atelier in Sint-Juliaan ontpopte hij zich tot een gewaardeerd restaurateur. In heel Vlaanderen dragen kerken en kathedralen en tal van historische gebouwen zijn stempel. Zo werkte hij onder meer aan de kathedraal van Tongeren, het stadhuis van Oudenaarde en het Provinciaal Hof in Brugge. Jef toont zich niet alleen een uitstekend vakman, hij zoekt ook zijn weg als vrij kunstenaar. Als beeldhouwer ontwikkelt hij een eigen stijl die gekenmerkt wordt door eenvoud en gevoelsgeladenheid. Zijn beelden tonen het leven in al zijn schoonheid en kwetsbaarheid. Zijn kennis en liefde voor de kunst geeft hij een tijdlang met enthousiasme door aan de Academie voor Beeldende Kunst in Ieper. Leerlingen spreken tot vandaag met warmte over hun meester en inspirator.