Basisschool, buitenschoolse kinderopvang en sportruimte komen samen aan Nieuwplaats

PoelkapelleDe kogel is door de kerk: aan Nieuwplaats in Poelkapelle komt er een nieuwe ‘brede school’. Naast basisschool De Ooievaar zal er binnen de gebouwen plaats zijn voor de buitenschoolse kinderopvang en sportaccommodatie. Het project is goed voor 3.900.000 euro zonder BTW. “We maken niet alleen optimaal gebruik van de beschikbare ruimtes, maar ook van de beschikbare financiële middelen.”

Basisschool De Ooievaar heeft twee vestigingsplaatsen in Poelkapelle. Een kleuterschool aan Nieuwplaats in de dorpskern en een lagere school op de Brugseweg, één van de invalswegen naar het centrum. In 2007 deed de vzw Onze Lieve Vrouw, de inrichtende macht van de school, een subsidieaanvraag om op de Nieuwplaats zowel de kleuterafdeling als de lagere school te huisvesten. “In 2016 werd het project goedgekeurd als er een masterplan zou komen voor de volledige ontwikkeling van de site Nieuwplaats”, zegt Jakob Vervisch, voorzitter van Onze Lieve vrouw. “Er kreeg een architectenbureau de opdracht om dit te ontwikkelen.”

Investeren sportinfrastructuur

Het huidig gebouw van de BKO voldoet niet meer als kinderopvang voor het aantal kinderen dat er onderdak vindt. De opvang gebeurt daarom op 2 sites: de gemeentezaal ’t Klasje in de Brugseweg en het gebouw in de Nieuwplaats, naast de school. Dat pand is verouderd en heeft het een aantal ingrijpende renovaties nodig. Het opzet is om alles samen te brengen, zowel school, kinderopvang als sport- en recreatiemogelijkheden. “Zo kunnen verschillende binnen- en buitenruimtes worden gedeeld tussen de vzw Onze-Lieve-Vrouw en de buitenschoolse kinderopvang”, zegt burgemeester Burgemeester Dominique Cool (N-VA). “Bovendien is de sporthal beschikbaar voor burgers. Op die manier maken we niet alleen optimaal gebruik van de ruimte, maar ook van de beschikbare financiële middelen. Daardoor is er ruimte om te investeren in sport- en speelinfrastructuur die na de school- en opvanguren toegankelijk zal zijn.”

Volledig scherm De passerelle op het verdiep. © RV

“De school van de toekomst is het kloppend hart van een gemeenschap”, klinkt het. “Een ‘brede school’ is 7 dagen op 7 open voor de gemeenschap en herbergt verschillende activiteiten verbonden aan de opvoeding van het kind en zijn naaste omgeving. Sport, spel, leren en sociale interactie zijn de basisbegrippen die de infrastructuur van een ‘brede school’ vormgeven. Daarbij kan ook de het verenigingsleven gebruik maakt van de infrastructuur.”

Spitsklassen

Het project wordt opgesplitst in 3 gebouwen: de school, de sportzaal en een deel bestaande school. “Op het gelijk worden 4 kleuterklassen gebouwd rond een gemeenschappelijke speelzaal”, verduidelijkt schepen Laurent Hoornaert (TOPE8920) “Elke kleuterklas zal een eigen buitenruimte hebben in de vorm van een tuintje. De gemeenschappelijke speelzaal maakt de link met het onthaal, de refter en de BKO die eveneens haar eigen buitenruimte heeft. Door het dubbele gebruik hebben zowel de refter als de speelzaal een maximale bezetting.” Op het verdiep is er een buitenpasserelle met drie ‘splitsklassen’ die op hun beurt toegang geven aan 2 klassen uit dezelfde graad. Ook een zorgklas, het leraarslokaal ende administratie krijgen er onderdak.

Waterpompen en zonnepanelen

Het project zet maximaal, althans volgens de architecten, in op duurzaam bouwen in de brede zin van het woord. De eerste pijler is de grote betrokkenheid van de gebruikers in de totstandkoming van het ontwerp. De bouwers zetten in op een laag energieverbruik met doorgedreven isolatie, maximale zonnewinst in de winter en passieve zonwering in de zomer door de passerellen. Tenslotte wordt ingezet op hernieuwbare energie door waterpompen en zonnepanelen.

“Het dossier wordt nu voorbereid voor een goedkeuring door Agion, de subsidiërende overheid”, aldus de burgemeester. “Voor het zomerverlof van 2022 wordt de omgevingsvergunning aangevraagd en als alles vlot gaat kan begin 2023 de aanbesteding starten.” Het project wordt geraamd op 3.900.000 euro exclusief BTW.