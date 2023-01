Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Langemark-Poelkapelle nog geld kan afhalen

Roeselare Maya de Bij dolt met Roeselaar­se kinderen

Nadat Bumba woensdag heel wat Roeselaarse kindergezichtjes deed glunderen dankzij een meet en greet, was het donderdag de beurt aan Maya de Bij. Om de eerste soldenweek wat extra cachet te geven, ging Roeselare namelijk in zee met Studio 100. Het vrolijk en nieuwsgierig bijtje maakte haar opwachting in de container die de voorbije weken diende als radiostudio van Radio 2. Ze poseerde meer dan gewillig met de opgedaagde kinderen.

16:52