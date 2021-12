Albert (93) en Rachelle (88) sterven met twee dagen verschil: “Moeder wou mee met vader, heeft ze altijd gezegd. Haar droom is uitgekomen”

Lo-Reninge Hoogspan­nings­lij­nen beveiligen helpt: vogels vliegen er bijna niet meer tegen

Aan een hoogspanningslijn in Noordschote heeft Natuurpunt zogenaamde fireflies gehangen. Dat zijn reflecterende plaatjes waardoor de vogels vanop afstand merken dat er een kabel in hun weg hangt. De goede resultaten springen in het oog.

