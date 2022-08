Afbraak oude pastorie Madonna deze week van start

Zuid-West-Vlaanderen Van circulaire boekentas­sen tot hippe kledij geprodu­ceerd in Europa: met deze 6 winkels in het zuiden van West-Vlaanderen ben je helemaal klaar voor het nieuwe schooljaar

1 september staat voor de deur en dat wil zeggen: terug naar school! Dat betekent ook dat je die boekentassen en schriften weer onder het stof moet halen. Heb je nog niet alles in huis? Wij helpen je graag op weg! Van HOOS in Roeselare tot La Gamba Rossa in Kortrijk: wij lijsten zes winkels op in Zuid-West-Vlaanderen waar je alles kan vinden om goed te starten aan het nieuwe schooljaar.

12:25