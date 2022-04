Aanwijzingen PFAS-verontreiniging grondwater in buurt brandweerkazerne

In juni 2021 besliste de Vlaamse regering om alle locaties in kaart te brengen met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging. In dat kader werd op het brandweerterrein aan de Melkweg in Langemark-Poelkapelle. In Vlaanderen worden de brandweerterreinen aan een onderzoek onderworpen omdat daar vaak gebruik werd gemaakt van PFAS-houdende blusschuim bij oefeningen. In Langemark-Poelkapelle tonen de meetresultaten een duidelijke aanwijzing op verontreiniging met PFAS in grondwater. Daarom is er verder onderzoek nodig. “In dat onderzoek wordt de verontreiniging verder in kaart gebracht en wordt er nagegaan of er van die verontreiniging een risico uitgaat voor mens en milieu”, zegt OVAM-woordvoerder Jan Verheyen.