Aannemer werken Madonna in bouwverlof: “Garages zijn toegankelijk gemaakt”

Momenteel zijn rioleringswerken bezig in wijk Madonna. Vanaf vandaag 21 juli tot en met 15 augustus is de aannemer die er aan de slag is met bouwverlof. De garages zijn toegankelijk gemaakt. Waar nog niet geasfalteerd is, is in steenslag aangelegd. Enkel plaatselijk verkeer blijft mogelijk. Wie vragen heeft in verband met de werken kan die sturen via werkenmadonna@langemark-poelkapelle.be of bellen naar 057/49.09.15.