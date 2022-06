6de Weekend van het Volkscafé in de Westhoek: “Je wil niet weten wat hier allemaal besproken wordt”

Wie het laatste nieuwtje over Poelkapelle wil weten, moet eens een pint gaan drinken in Café De Koolmijn langs de Bruggestraat: een groter dorpscafé is er in de wijde omtrek niet te vinden. Terwijl veel horecazaken in de Westhoek tijdens de week hun deuren gesloten houden, wegens geen volk, komen er in De koolmijn zelfs klanten langs op een sluitingsdag. Veelal doen ze dat langs de achterdeur en nemen ze plaats in de keuken. “Je wil niet weten wat er hier allemaal besproken wordt”, lacht burgemeester Dominique Cool (N-VA).

Kolenronde

Aan een tafeltje in de zaak vinden we Annie Lepoutre (77) en Luc Deback (79). Dat koppel stond 33 jaar lang aan het roer van het café. “We zijn naar hier gekomen in 1973, ons ouders woonden hier toen nog”, zegt Annie. Haar man Luc Deback werd zelfs geboren in het huis. Terwijl Annie het café openhield, voerde Luc kolen rond. “Tijdens de week ging onze voordeur nooit open. Iedereen kwam langs achteren binnen. Als ik aan het koken was, was het oppassen geblazen, of een van de gasten was met mijn eten weg.” In 2006 hield het paar het uitbaten van het café voor bekeken – de jaren op de teller begonnen door te wegen - maar ze komen nog heel regelmatig terug. Luc is zelfs nog elke dag te vinden op zijn vaste stek in het café. “Ach, het waren mooie tijden. Ik praatte graag tegen de klanten en er werd vaak gelachen, maar dat is ook nu nog het geval. Het is ieder geval fijn om terug te kunnen komen naar ons voormalig café.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Ook David en Sabine Puddu van het estaminet Le Roi du potje vleesch, net over de grens in Godewaerdsvelde in het noorden van Frankrijk nemen deel aan het 'Weekend van het volkscafé'. © Henk Deleu

Momenteel wordt het café gerund door Marie-Jeanne Taillieu (62). “Ik stond al 12 jaar achter de toog van een andere zaak, dus wist al wat café uitbaten betekende voor ik naar hier kwam. Ik hoop het toch nog een paar jaar te kunnen doen, want ik doe dit wel graag. Je bent immers constant tussen de mensen.”

Pure beleving

“Niet alleen zijn de volkscafés sociale ontmoetingsplaatsen, het zijn ook toeristische trekpleisters”, zegt Laurent Hoornaert (TOPE8920), schepen van Toerisme en Erfgoed in de gemeente Langemark-Poelkapelle. “Ze zorgen voor pure onversneden beleving in onze regio en we zijn blij dat onze gemeente opnieuw deelneemt. In Langemark-Poelkapelle kan je zaterdag vanaf 17 uur in Het Breugelhof, aan Bikschotestraat 99, terecht voor een optreden van accordeonduo Jocris. Om 21 uur is er live-muziek van Lunacoustic in De Koolmijn. Op zondag brengt Marino Punk vanaf 15 uur accordeonmuziek van over de hele wereld in De Sportman in de Boezingestraat. Alle optredens zijn gratis.”

‘Picon Maison’

Het Weekend van de Volkscafé startte ooit in Poperinge, Heuvelland, Alveringem en Vleteren, maar waaide ondertussen uit naar heel de Westhoek en naar Noord-Frankrijk. De cafés worden in de kijker geplaatst met een mix van evenementen en muziek: van volkssport tot rommelmarkt. Een topper blijft de ‘Picon Mason’. In totaal nemen dit weekend een 80-tal cafés deel aan het evenement, waarvan een deel net over de grens. In café Au Roi Potje Vleesch in Godewaertsvelde. Dat café is een voormalige slagerij dat werd omgebouwd tot estaminet met daarbij een winkel met lokale producten. Op de kaart vind je ‘potjevleesch’, een typische gerecht uit Noord-Frankrijk. In het ‘Weekend van het Volkscafé’ organiseren de uitbaters Vlaamse volkspelen en worden Vlaamse gerechten klaargemaakt. Meer info hier.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.