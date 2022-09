5 nieuwe piano’s voor dé Academie in Langemark: “Voor de 85 leerlingen die muziekles volgen”

Ieper/Langemark-Poelkapelle Nederland­se pedojager lokt Belgische vijftiger in val in bos en gooit video van ontmoeting op sociale media, politie en parket openen onderzoek

Een man van middelbare leeftijd uit Langemark-Poelkapelle is door een Nederlandse pedojager in de val gelokt in een bos in Nederland. De man had na een rit van 3 uur vanuit de Westhoek verwacht een 13-jarig meisje te ontmoeten, maar ziet zichzelf nu publiekelijk aan de schandpaal genageld. De Nederlander filmde immers hun ontmoeting en gooide die video op sociale media. Er is te zien hoe de West-Vlaming na een fysieke straf van tien keer opdrukken zegt: “Ik heb mijn lesje geleerd. Ik ga van Facebook af.” De politie van de zone Arro Ieper en het parket zijn op de hoogte en openden een onderzoek.

6 september