2de editie van koffiefestival ‘Koffie & Co’ in Langemark: “Echte koffieliefhebbers mogen dit niet missen”

Het koffiefestival verwelkomt tal van lokale, maar ook een aantal handelaars van verder uit de Westhoek. Ze brengen hun koffie of een product afgeleid van koffie mee om het aan het brede publiek te tonen. Er zal ijs, pralines, bier, koffietassen, koffiedemonstraties en heel wat meer te ontdekken vallen. “Vorig jaar viel de eerste editie nog onder strenge coronabeperkingen, maar dit jaar gaat en staat iedereen waar hij of zij wil”, zegt schepen Laurent Hoornaert (TOPE8920). “Naast tal van lekkers die met koffie te maken heeft, is er animatie voorzien.” Dat koffie niet weg te denken is uit ons leven ontdekt de bezoeker via meer dan 40 spreuken over koffie of in de podcast over koffie. “En dat het niet alleen koffie is dat ‘Suske wiet’ fluit ontdek je tijdens de koffiezettingen. Ook een koffietje slurpen in een luie ligstoel is mogelijk terwijl je geniet van de optocht van de Koninklijke muziekmaatschappij Sint- Cecilia van Langemark. Ben je een echte koffieliefhebber,? Dan mag je het koffiefestival niet missen”, aldus nog de schepen. Alles vindt plaats zondag tussen 13 uur en 17 uur aan het Vijverpark in Langemark.