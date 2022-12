22-jarige bestuurder gaat over de kop met zijn wagen maar blijft ongedeerd

Beveren Feestzaal ’t Katelijnen­hof twee keer in de prijzen tijdens Horeca Awards Belgium

De Beverse feestzaal ’t Katelijnenhof is in de prijzen gevallen tijdens de Horeca Awards Belgium. Die prijzen werden afgelopen maandag voor het eerst opnieuw uitgereikt na twee coronajaren. ’t Katelijnenhof, gevestigd langs de Heirweg en sinds 1992 in handen van zaakvoerder Renaat Vermeersch, liep er twee keer in de kijker. “We waren in eerste instantie genomineerd in de categorie ‘Award voor klantvriendelijkste Belgische feestzaaluitbaters / cateraars / multifunctionele feestruimtes’ en werden hierbij derde”, vertelt Renaat. “Maar toen volgde de klap op de vuurpijl. Totaal onverwacht wonnen we ook een all-over award voor beste inzet. Vooral de zeer open website waar je je feest tot in detail kan samenstellen en ons dreamteam, die onze klanten keer op keer in de watten legt, gaven de doorslag bij de jury.

2 december