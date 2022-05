20 kinderen krijgen diploma Junior Techniekacademie: “Wetenschap en technologie stimuleren bij jongeren”

Ieper Het Techno­boost Techniek­event komt naar Ieper: “Leerlingen en leerkrach­ten onderdompe­len in een wereld van techniek”

Op 19 mei nemen in zaal Fenix in Ieper 400 leerlingen van de 3de graad basisonderwijs deel aan het Technoboost Techniekevent. “Leerlingen krijgen de kans om kennis te maken met verschillende technische beroepen en bedrijven en kunnen zelf aan de slag in verschillende workshops.”

