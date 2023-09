De Fietseling komt er weer aan

Op zondag 10 september kan je weer deelnemen aan de Fietseling in Linter. Dat is een fietstocht met gids voor de hele familie van ongeveer 30 kilometer. De kostprijs bedraagt 5 euro. Inschrijven kan vanaf 13 uur, en de start is voorzien om 14 uur aan ‘s Hertogenhof, Dorpsstraat 69 in Linter.