Met hart en ziel

In Landen pakken ze zondag uit met een unieke en uitgebreide open Monumentendag; vier deelgemeenten komen in de kijker. Er is de tentoonstelling van oude foto’s in Overwinden met aandacht voor de slagveld wandeling. In Rumsdorp kan je het park van kasteel Holeyck bezoeken.In Waasmont is er de openstelling unieke ommuurde tuin en in Attenhoven kan je de historische tuin van huis Robijns bezoeken. Concertband en Academie geven in de tuinen live klassieke optredens. Al deze locaties zijn met mekaar verbonden via een fietslus met foto zoektocht.