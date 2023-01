Zeventigers slachtoffer van home-invasion door twee daders in Landen: “Jef kreeg nadien van emotie een infarct”

Tienen Laptop, tablets en geld gestolen bij inbraak

Bewoners van een huis aan de Oplintersesteenweg in Tienen hebben vrijdagochtend rond 7 uur vastgesteld dat er ingebroken was. De daders konden via de tuin de achterdeur bereiken en braken die open. De woonkamer, keuken en eerste verdieping werden doorzocht. Er verdween een laptop, twee tablets en een postefeuille met cash geld. De politie opende een onderzoek naar de mogelijke daders.

27 januari