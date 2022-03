Woonzorgcampus Oleyck kiest voor lokale keuken

Linter Linter solidair met Oekraïne

Net als zovele andere steden en gemeenten is ook Linter solidair met Oekraïne. “De kranten, het TV nieuws en de sociale media volgen de oorlogsontwikkeling in Oekraïne op de voet. Oekraïne, een land in Europa, dreigt onder de voet gelopen te worden door Poetin. Ook het Russisch volk wil deze oorlog niet, maar voor Poetin maakt dit blijkbaar niets uit.

1 maart