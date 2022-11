‘Windhoos’ hangt dreigend boven Landen: “Bijzonder mooi, maar paniek is niet nodig”

Een windhoos is vrij uitzonderlijk, maar het is wel degelijk mogelijk dat er in deze periode van het jaar één opduikt. “Een windhoos is een snel draaiende kolom lucht die meestal als een trechtervormige slurf onder een onweerswolk te zien is", vertelt lokale weerman Kenny Brans. “In de zomerperiode, en heel af en toe in de winter, worden buien zo nu en dan vergezeld van een windhoos. Die trekt met de bui mee en kan een spoor van vernielingen achterlaten.”