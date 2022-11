‘Windhoos’ boven Landen levert prachtig beeld

Het fenomeen is vrij uitzonderlijk, maar het is mogelijk dat er in deze periode van het jaar één opduikt. Dimitri Bryssinck uit Landen kon een beginnende windhoos, waarbij de slurf de grond (nog) niet raakt (ook wel een funnel of tuba genoemd), op beeld vastleggen. Gelukkig ontwikkelde die zich niet echt tot een windhoos. Dus vroegen we onze lokale weerman Kenny Brans om een woordje uitleg. “Een windhoos is een snel draaiende kolom lucht die meestal als een trechtervormige slurf onder een onweerswolk te zien is. In de zomerperiode, en heel af en toe in de winter, worden buien zo nu en dan vergezeld van een windhoos. Die trekt met de bui mee en kan een spoor van vernielingen achterlaten”, verduidelijkt Kenny het fenomeen van een échte windhoos. “Maar zo onstabiel weer was het om te beginnen al niet. “Hier gaat het om een gewoner ‘vliegtuigstreep’ op ongeveer 10 kilometer hoogte. Maar door het licht van de volle maan lijkt dit op de slurf van een windhoos. Dit is het dus niet, maar door de natuurelementen kan de lucht er wel bijzonder mooi uitzien. En bovendien totaal ongevaarlijk.”