Werken in de Bovenpoortstraat

Ingenieurs­stu­den­ten stomen zonnewagen klaar voor WK in Australië

Mick De Zeine (23) uit Tienen is één van de ingenieursstudenten die de komende maanden werken aan de productie van de tiende Belgische zonnewagen. Die moet dan in oktober klaar zijn voor het wereldkampioenschap in Australië, waar ze een eer te verdedigen hebben.