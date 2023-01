Werken carpoolparking gaan weldra van start en ook N80 in Landen wordt tegelijk grondig aangepakt

Sint-Truiden Twenty Two Coffee ontwaakt met Gouden Schoen-win­naar als baas: “Onze replica in de zaak is al tientallen keren op de foto geweest”

Iedereen voelde het aankomen, maar toch was het gisterenavond in de meeste woonkamers spannend nagelbijten. Wie zou er naar huis gaan met de Gouden Schoen 2022? Maar het hardst werd er geduimd in Twenty Two Coffee in Sint-Truiden, de horecazaak van Wouter en Simon Mignolet. De twee broers trokken samen naar de uitreiking in Antwerpen terwijl de familie het gala op het Truiense Heilig-Hartplein volgde. Wij gingen er vanmiddag een kijkje nemen.

