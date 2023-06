WEER. Vanochtend kans op overwegend bewolkt weer in Landen

IN BEELD. Straatar­ties­ten brengen Truiense elektrici­teits­ca­bi­nes tot leven voor derde editie van Kastkunst

Geen saaie, grijze blokken meer maar kleurrijke en kunstzinnige creaties. Voor de derde keer mochten een aantal kunstenaars de elektriciteitscabines in het centrum van Sint-Truiden en in vier deelgemeenten opfleuren. Het resultaat is een bonte mix van kunstwerken die je in het straatbeeld kan ontdekken.