WEER. Vanochtend helder weer in Landen

Inwoners houden verkeers­tel­ling om bereikbaar­heids­plan van stad af te toetsen : “Wij doen werk dat stad niet deed!”

Het bereikbaarheisplan.... Het is duidelijk niet wat de naam doet vermoeden, integendeel. De stad Tienen gaf (heel veel belastings)geld uit aan een studiebureau om een bereikbaarheidsplan op te stellen. “Eigenlijk zijn het tien pijltjes op een stratenplan getrokken. Duidelijk niet over nagedacht”, klinkt het bij de intussen opgestarte actiecomité’s. “Men heeft enkel verkeer zitten tellen aan enkele stadspoorten, maar men hield géén rekening met de bestaande verkeersstroom in de stad zelf. Daarom houden we dus de verkeerstellingen en zullen de resultaten aan de stad bezorgen. Hopelijk brengt hen dat tot de nodige inzichten.”