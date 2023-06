WEER. Kans op helder weer vanochtend in Landen

Een nieuwe huisstijl voor de stad Tienen

Je kon het al merken aan het stadsmagazine Tiens: de stad Tienen heeft een nieuwe huisstijl. Een stad in beweging moet dat immers ook uitstralen in haar communicatie. Tienen staat niet stil. We zijn niet meer dezelfde stad als 20 jaar geleden. Onze oude huisstijl dateerde van 2004, is in onbruik geraakt omdat deze te weinig variatie toelaat en paste niet meer bij het dynamische Tienen van vandaag. Een stad in beweging moet dat ook uitstralen in haar communicatie.