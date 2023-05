WEER. Kans op helder weer vanochtend in Landen

Op bezoek bij ‘de Gosse’, de stamvader van De Bereklauw: “Al wie z’n draai niet vindt in de buitenwe­reld, is hier welkom”

“Waren er meer nederzettingen als dit, zou dat de staat miljoenen besparen.” De Bereklauw, gelegen aan de E314, is een wonder. Het is al bijna vijftig jaar lang een vrijhaven voor wie zich onbegrepen voelt in het westerse consumptiemodel. In het voortdurend komen en gaan is opperhoofd ‘Gosse’ (77) de enige constante. Bij hem zoeken mensen van over de hele wereld een vlucht naar een eenvoudiger leven, een tweede kans, of simpelweg: vriendschap.