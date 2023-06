WEER. Helder weer in Landen vanochtend

4de Streekwan­de­ling Hageland­gid­sen: Attenhoven, een landelijk dorp in Haspengouw

Voor onze 4de streekwandeling zijn de Hagelandgidsen te gast in Attenhoven (Landen). De Romeinen wisten al dat het in deze streek zalig wonen was. Jij kan dit ook ontdekken op 14 juni.