Wagen gaat volledig op in de vlammen langs E40

Sint-Truiden Vijfster­ren­ho­tel Kasteel van Ordingen krijgt plekje op prestigieu­ze lijst van Relais & Châteaux

Na de vijfde ster die het Kasteel van Ordingen eerder dit jaar in ontvangst mocht nemen, krijgt het luxehotel nu ook een plaats op de lijst van Relais & Châteaux. Het Truiense kasteel is het zevende hotel in België dat die eer krijgt.

13 april