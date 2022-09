Vurige Buurt Attenhoven uitgesteld

Landen Dorpenland­schap: Studie Leefbare dorpen

De provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten Geetbets, Hoegaarden, Landen, Linter, Tienen en Zoutleeuw keurden het beleidskader ‘Leefbare Dorpen Getestreek’ goed. Hiermee zetten we een belangrijke stap naar een vernieuwd ruimtelijk beleid in de dorpskernen van de zes Gete-gemeenten. De bedoeling is deze dorpen een duurzame toekomst te bezorgen. Ook in Landen wordt er een Getecafé georganiseerd op dinsdag 20 september om 19 uur in OC Winge. Iedereen is hartelijk welkom!

6 september