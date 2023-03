Vrouwendag ging niet ongezien voorbij

“Ik hoor van jongeren en tienermeisjes dat het niet vanzelfsprekend is om jezelf te zijn. Er heerst een verwachting in onze samenleving die zich dan vooral vertaalt op sociale media”, zegt Francesco van jeugdopbouwwerk Landen. “Heel wat schoonheidsidealen waarmee ze geconfronteerd worden, zorgen ervoor dat sommige meisjes onzeker worden. Bovendien vinden we het ook belangrijk dat meisjes zelf beslissen hoe ze eruit zien en wat ze graag wensen te dragen. Of het nu gaat over een hoofddoekverbod of het verplicht dragen van een specifieke kledingstuk, beiden zijn een vorm van onrecht”, klinkt het.

Eén van de sprekers op het event in Landen, was Katrien Geysens van Vuur vzw. “Ze werkt met mensen op de vlucht, dak- en thuislozen. Een meisje met een vluchtverhaal is nog kwetsbaarder, het is belangrijk dat we hier de nodige aandacht en zorg voor hebben.”

Lore Fourie, schepen van Integratie, en Gary Peeters, schepen van Gelijke Kansen waren eveneens aanwezig op de actie. “We besteden in Landen heel wat aandacht rond het thema vrouwvriendelijkheid. We vernoemden twee nieuwe straatnamen naar opmerkelijke Landense vrouwen”, zegt Gary Peeters. “Tijdens de herdenkingsvieringen van 11 november werd er verwezen naar vrouwelijke verzetstrijdsters. In de administratie worden heel wat topfuncties bekleed door vrouwen. Ook de algemeen directeur wnd is een vrouw, zij heeft de leiding over meer dan 300 personeelsleden. In het schepencollege zetelen ook twee gedreven, jonge vrouwelijke schepenen.”

