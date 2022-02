Vrienden en familie reageren vol ongeloof op tragisch arbeidsongeval van Gil (23): “Hij zat vol levensvreugde”

Leuven/Hageland Sven Nys achterna of liever ravotten in de modder? Amusement verzekerd op deze zeven verrassen­de zomerkam­pen in jouw buurt

Kinderen die deze zomer iets om handen willen hebben, moeten stilaan beslissen aan welke kampen ze in juli en augustus willen deelnemen. Het lijkt misschien nog vroeg, maar heel wat organisatoren hebben de inschrijvingen nu al geopend of zijn dat zeer binnenkort van plan. Sterker nog: er zijn al zomerkampen die volledig volzet zijn. Wij geven je kroost alvast wat inspiratie met enkele toffe kampen in Leuven en het Hageland. Zo kan je gaan deejayen in Keerbergen, striptekenen in Tienen of paintballen in Aarschot. En goed nieuws: er zijn nog plaatsen vrij!

13 januari