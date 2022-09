Voorlopige resultaten PFAS Slachthuisplein

Leuven/Hageland Van een moord in Kortenberg tot de universi­teits­hal: 7 aanraders om te ontdekken tijdens Open Monumenten­dag in Leuven en het Hageland

Op zondag 11 september zwieren tal van historische gebouwen de deuren open voor Open Monumentendag. Onze redactie doorzocht het uitgebreide aanbod in Leuven en het Hageland en selecteerde zeven activiteiten die je echt niet mag missen: van een herenhuis in Diest tot Donjon Ter Heyden in Rotselaar. Deze monumenten zijn zeker een bezoekje waard.

7 september