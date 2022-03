Veilige oversteekplaatsen voor wildbestand dankzij wildreflectoren

LandenLanden is een diervriendelijke gemeente. Dat wil burgemeester Gino Debroux, die bevoegd is voor dierenwelzijn, bewijzen door de plaatsing van wildreflectoren om de oversteek van dieren te kunnen verzekeren. “Dierenwelzijn gaat ons allen aan. Ons wildbestand is de voorbije jaren positief geëvolueerd dankzij de inspanningen die wij als stad hebben geleverd.”

“Onze stad krijgt steeds vaker meldingen over de stijgende populatie reeën in onze omgeving en het mogelijke gevaar dat deze dieren kunnen betekenen op de weg. In samenwerking met de Dierenwelzijnsraad werden mogelijke oplossingen voorgesteld”, vertelt de burgemeester. “Onze stadsdiensten en Natuurpunt brachten de bewegingen en locaties van reeën in kaart. De technische dienst plaatste op basis hiervan wildreflectoren of wildspiegels om een veilige oversteek voor de dieren te kunnen verzekeren. Zo werden er reflectoren geplaatst in de Ezemaalstraat, de Walhostraat, de Raatshovenstraat, de Hannuitsesteenweg en de Gildestraat.”

Werking

“De wildreflectoren zorgen ervoor dat het uitgestraalde licht van naderende auto’s in een hoek van 90 graden wordt weerkaatst in een steeds wijder wordende baan, eerst over de rijweg en vervolgens in het aangrenzende bos/veld. Het wild dat in de richting van de rijweg rent, krijgt zo het autolicht recht in de ogen en stopt. Tijdens die ‘stop’ kan de auto passeren. Wanneer het autolicht uit de spiegel verdwijnt, vervolgt het dier zijn weg en kan het veilig oversteken”, besluit de burgemeester.

Wens je zelf een melding doen van overstekend wild? Dat kan je steeds melden via de knop ‘ik wil iets melden’ op www.landen.be. Een aangereden dier kan je best melden via www.dierenonderdewielen.be. Op die manier help je knelpunten in kaart te brengen.