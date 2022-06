Vanaf 14 juni ben je welkom in de vernieuwde bib

Zoutleeuw Proclama­tie Academie

Net zoals in het gewone onderwijs wordt het schooljaar in het Deeltijds Kunstonderwijs afgesloten met een proclamatie. De proclamatie van de Academie Haspengouw – vestiging Zoutleeuw, gevolgd door een receptie, gaat door op zaterdag 18 juni, om 11.00 uur in de GC De Passant in Zoutleeuw.

9 juni