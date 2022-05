Vaccinatiecentrum sluit de deuren

Zoutleeuw Premie asbestver­wij­de­ring in combinatie met zonnepane­len

Wie investeert in het verwijderen van asbest in combinatie met het leggen van zonnepanelen op het dak van een niet-verwarmd niet-residentieel gebouw, kan hiervoor een premie krijgen. Asbest is nog steeds een actuele problematiek in Vlaanderen, er zijn heel wat gezondheidsrisico’s gelinkt aan asbest. Het inademen van asbest vezels is gelinkt aan verschillende ziektes, vooral in de longen en luchtwegen. De regering heeft een plan uitgewerkt om uiterlijk tegen 2040 een asbestveilig Vlaanderen te realiseren.

